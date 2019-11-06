Staffel 1Folge 3vom 06.11.2019
Code 37
Folge 3: Die Jungfrau
47 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Lotte kommt zum Hauptquartier der Genter Sittenpolizei, um Anzeige zu erstatten, weil sie angeblich auf einer Party vergewaltigt wurde. Bob hat seine Zweifel an ihrer Geschichte, da laut Statistiken dreißig Prozent der Anzeigen wegen Vergewaltigung Falschanzeigen sind und er der Meinung ist, dass eine Medizinstudentin wie Lotte es merken müsste, wenn ihr Rohypnol ins Getränk gemischt wird. Hannah glaubt Lotte dennoch. Zudem untersucht Hannah den Einbruch in das Haus ihrer Eltern vor acht Jahren. Als der Staatsanwalt beschließt, die Akte ihrer Mutter zu schließen, bittet Hannah ihren Vater, seinen Einfluss als Richter spielen zu lassen. Rechte: Peppermint Enterprises GmbH & Co. KG
Code 37
