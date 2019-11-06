Zum Inhalt springenBarrierefrei
Code 37

Staffel 1Folge 8vom 06.11.2019
Infiziert

Code 37

Folge 8: Infiziert

44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Pornostar Natasha Belanov kommt zum Hauptquartier der Genter Sitte, um zu melden, dass sie HIV-positiv ist. Sie ist sich sicher, dass sie sich das Virus vor zwei Monaten beim Dreh des Films The Flirty Dozen eingefangen hat. Die flämische Porno-Industrie ist schockiert über diese Offenbarung, denn das Risiko einer Epidemie ist groß, da die Darsteller oftmals die Sexualpartner wechseln und das Doppelte bezahlt bekommen, wenn sie kein Kondom benutzen. Für Hannah und ihr Team bedeutet das ein Rennen gegen die Zeit, um die Quelle der Infektion zu finden. Rechte: Peppermint Enterprises GmbH & Co. KG

