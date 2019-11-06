Staffel 1Folge 8vom 06.11.2019
Code 37
Folge 8: Infiziert
44 Min.Ab 12
Pornostar Natasha Belanov kommt zum Hauptquartier der Genter Sitte, um zu melden, dass sie HIV-positiv ist. Sie ist sich sicher, dass sie sich das Virus vor zwei Monaten beim Dreh des Films The Flirty Dozen eingefangen hat. Die flämische Porno-Industrie ist schockiert über diese Offenbarung, denn das Risiko einer Epidemie ist groß, da die Darsteller oftmals die Sexualpartner wechseln und das Doppelte bezahlt bekommen, wenn sie kein Kondom benutzen. Für Hannah und ihr Team bedeutet das ein Rennen gegen die Zeit, um die Quelle der Infektion zu finden. Rechte: Peppermint Enterprises GmbH & Co. KG
