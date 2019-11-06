Staffel 3Folge 8vom 06.11.2019
Code 37
Folge 8: Zwillinge
53 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 16
Eva Lambert wurde auf der Arbeit sexuell belästigt. Da sie um ihren Job fürchtet, erstattet sie keine Anzeige. Doch ihre Zwillingsschwester Lotte wendet sich an das Sittendezernat. Hannah und ihr Team befragen zunächst Evas Kollegen zu den Vorwürfen. Doch von ihnen will keiner etwas wissen. Als Hannah sich an Eva wendet, erfährt sie zu ihrer großen Verwunderung von einem mysteriösen Einführungsritual, das alle neuen Kollegen mitmachen müssen. Rechte: Peppermint Enterprises GmbH & Co. KG
Copyrights:© Peppermint Enterprises GmbH & Co. KG