Community
Folge 25: Das magische Dreieck
21 Min.
Das Semesterende steht bevor und mit ihm die legendäre Abschlussparty. Dort soll die "Transfer-Queen" gekürt werden und Britta ist zu ihrem Ärger dafür nominiert. Generell läuft auf der Party einiges aus dem Ruder: Duncan benimmt sich daneben und wird deshalb von Chang verprügelt, Michelle Slater wirbt wieder um Jeff und macht mit ihrer Flirterei Britta rasend eifersüchtig, und Annie und Vaughn planen sogar, Greendale ganz zu verlassen ...
Alle Staffeln im Überblick
Community
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Sony Pictures Entertainment Deutschland GmbH
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren