Das magische Dreieck

Das magische Dreieck

Folge 25: Das magische Dreieck

21 Min.

Das Semesterende steht bevor und mit ihm die legendäre Abschlussparty. Dort soll die "Transfer-Queen" gekürt werden und Britta ist zu ihrem Ärger dafür nominiert. Generell läuft auf der Party einiges aus dem Ruder: Duncan benimmt sich daneben und wird deshalb von Chang verprügelt, Michelle Slater wirbt wieder um Jeff und macht mit ihrer Flirterei Britta rasend eifersüchtig, und Annie und Vaughn planen sogar, Greendale ganz zu verlassen ...

