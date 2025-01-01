Geothermische RealitätsfluchtJetzt ohne Werbung streamen
Community
Folge 5: Geothermische Realitätsflucht
21 Min.
Abed organisiert ein großes Abschiedsfest für Troy. Das ganze College nimmt an einem Spiel teil, das sich "Hot Lava" nennt. Wer es als letzter schafft, den Boden nicht zu berühren, überlebt und gewinnt ein Preisgeld von 50.000 Dollar. Britta ist jedoch der Meinung, dass das ganze Event nur ein Versuch Abeds ist, seinen Gefühlen aus dem Weg zu gehen. Wird sich diese Vermutung bewahrheiten?
Alle Staffeln im Überblick
Community
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Sony Pictures Entertainment Deutschland GmbH
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren