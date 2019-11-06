Staffel 1Folge 22vom 06.11.2019
Folge 22: Der Kampf der Kröten
25 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Das gefräßige Krokodil Brian hat versehentlich eine Kröte verschluckt. Deshalb kommt es in einem Restaurant zu heftigen Ausschreitungen zwischen den coolen Krokos und den gekränkten Kröten.
Genre:Kinder, Abenteuer
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Your Family Entertainment