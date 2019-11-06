Zum Inhalt springenBarrierefrei
Crocadoo - Die coolen Krokos kommen

Staffel 1Folge 27vom 06.11.2019
Der unterirdische Tempel

Folge 27: Der unterirdische Tempel

24 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Hartacker lenkt den Fluss zu seinem Hydropark um. Er lässt die Krokos auf dem Trockenen sitzen. Auf der Suche nach Wasser stoßen die Krokodile auf unterirdische Tempelanlagen ihrer Vorfahren. Rufus B. Hartacker glaubt, sie hätten dort Gold gefunden.

