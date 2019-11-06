Staffel 1Folge 27vom 06.11.2019
Folge 27: Der unterirdische Tempel
24 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Hartacker lenkt den Fluss zu seinem Hydropark um. Er lässt die Krokos auf dem Trockenen sitzen. Auf der Suche nach Wasser stoßen die Krokodile auf unterirdische Tempelanlagen ihrer Vorfahren. Rufus B. Hartacker glaubt, sie hätten dort Gold gefunden.
Genre:Kinder, Abenteuer
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Your Family Entertainment