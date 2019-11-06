Staffel 1Folge 32vom 06.11.2019
Folge 32: Freitag, der 13.
24 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Rufus B. Hartacker hat ein riesiges Hotel bauen lassen. Jetzt braucht er nur noch eine Lizenz und möglichst viele Sterne. Da aber Massentourismus die Krokodile bedrohen würde, nehmen diese den Kampf auf.
Genre:Kinder, Abenteuer
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Your Family Entertainment