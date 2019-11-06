Staffel 1Folge 34vom 06.11.2019
Crocadoo - Die coolen Krokos kommen
Folge 34: Das Jagdkommando
25 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Hartacker setzt ein heimtückisches Jagdkommando auf die Krokodile an. Den Jägern gelingt es, fast alle Krokos gefangen zu nehmen. Gemeinsam mit einer Zoologin findet Jazz einen Weg, seinen Freunden zu helfen.
Genre:Kinder, Abenteuer
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Your Family Entertainment