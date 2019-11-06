Staffel 1Folge 36vom 06.11.2019
Crocadoo - Die coolen Krokos kommen
Folge 36: Das Monster
24 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Der skrupellose Hartacker lässt eine Autobahn quer durch das Naturschutzgebiet bauen. Damit bedroht er den Lebensraum der Krokos. In ihrer Not rufen die Krokodile einen alten Schutzgeist zu Hilfe: das Monster Bunyip.
Genre:Kinder, Abenteuer
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Your Family Entertainment