Staffel 1Folge 41vom 06.11.2019
Der vergessene GeburtstagJetzt ohne Werbung streamen
Crocadoo - Die coolen Krokos kommen
Folge 41: Der vergessene Geburtstag
25 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Kevin glaubt, seine Mutter hätte seinen Geburtstag vergessen. Er flüchtet zu den Jungkrokodilen und gründet mit ihnen die Geburtstagsbande. Gemeinsam überfallen sie Touristen und rauben ihnen Lollis und Schokolade.
Alle Staffeln im Überblick
Crocadoo - Die coolen Krokos kommen
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Kinder, Abenteuer
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Your Family Entertainment