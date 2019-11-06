Zum Inhalt springenBarrierefrei
Crocadoo - Die coolen Krokos kommen

Staffel 1Folge 41vom 06.11.2019
Der vergessene Geburtstag

Folge 41: Der vergessene Geburtstag

25 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Kevin glaubt, seine Mutter hätte seinen Geburtstag vergessen. Er flüchtet zu den Jungkrokodilen und gründet mit ihnen die Geburtstagsbande. Gemeinsam überfallen sie Touristen und rauben ihnen Lollis und Schokolade.

