Staffel 1Folge 43vom 06.11.2019
Crocadoo - Die coolen Krokos kommen
Folge 43: Waldo, das Superhirn
25 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Eine sehr beliebte Fernsehshow soll aus dem Crocadoo-Nationalpark übertragen werden. Waldo und Hartacker wurden als Kandidaten ausgewählt. Beide haben eine eigene Art, sich auf den Wettkampf vorzubereiten.
Genre:Kinder, Abenteuer
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Your Family Entertainment