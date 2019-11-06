Staffel 1Folge 44vom 06.11.2019
Folge 44: Der Ostereierdieb
25 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Am Ostermorgen tauchen plötzlich zwei Osterhasen auf: Welcher ist nun der richtige? Zu allem Überfluss wird dem echten Osterhasen der Korb mit den Eiern gestohlen.
Genre:Kinder, Feiertag, Abenteuer
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Your Family Entertainment