Staffel 1Folge 46vom 06.11.2019
Folge 46: Die Schrumpftinktur
25 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Hartacker ist in Besitz einer Schrumpftinktur gelangt, mit der er die Krokodile zu winzigen Eidechsen verkleinert. Durch einen Zufall kommt er aber auch selbst mit der Tinktur in Berührung.
Genre:Kinder, Abenteuer
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Your Family Entertainment