Staffel 1Folge 48vom 06.11.2019
Crocadoo - Die coolen Krokos kommen
Folge 48: Crocadoo unter Spannung
24 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Das Stromnetz in Hartackers Hotel ist hoffnungslos überlastet. Der Hotelmanager lässt sich von einem Experten dazu überreden, in Crocadoo ein eigenes Kraftwerk zu errichten. Zunächst sind die Krokos von der Aussicht begeistert.
Genre:Kinder, Abenteuer
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Your Family Entertainment