Crocadoo - Die coolen Krokos kommen

Staffel 1Folge 48vom 06.11.2019
Crocadoo unter Spannung

Crocadoo - Die coolen Krokos kommen

Folge 48: Crocadoo unter Spannung

24 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Das Stromnetz in Hartackers Hotel ist hoffnungslos überlastet. Der Hotelmanager lässt sich von einem Experten dazu überreden, in Crocadoo ein eigenes Kraftwerk zu errichten. Zunächst sind die Krokos von der Aussicht begeistert.

