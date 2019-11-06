Staffel 1Folge 49vom 06.11.2019
Die magische InselJetzt ohne Werbung streamen
Crocadoo - Die coolen Krokos kommen
Folge 49: Die magische Insel
24 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Old Verne wird klar, dass er schon hundert Jahre alt ist. Er macht sich auf den Weg zur magischen Insel, wo sich ein Jungbrunnen für Krokodile befinden soll. Auch Hotelmanager Hartacker möchte von dem Brunnen trinken.
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Crocadoo - Die coolen Krokos kommen
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Kinder, Abenteuer
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1: Your Family Entertainment