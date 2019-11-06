Zum Inhalt springenBarrierefrei
Crocadoo - Die coolen Krokos kommen

Staffel 1Folge 50vom 06.11.2019
Folge 50: Die Venus-Krokodilfalle

24 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Rufus Hartacker hat den Krokodilen das Buch des großen "Zoc das Croc" gestohlen. Er findet darin Hinweise auf natürliche Feinde der Krokos: Von der Venusfallenpflanze geht die größte Gefahr aus. Hartacker begibt sich auf die Suche.

