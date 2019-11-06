Zum Inhalt springenBarrierefrei
Der Elefant

Staffel 1Folge 3vom 06.11.2019
Die Welt gehört mir

Der Elefant

Folge 3: Die Welt gehört mir

46 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Ein Mann namens König hatte Steiner angerufen, um einen Mord anzuzeigen - doch bevor er reden kann, erliegt er einem Herzinfarkt. Es stellt sich heraus, dass König sein ganzes Leben lang um die Schlagersängerin Tatjana kreiste, deren Schwester Viola vor Jahren Selbstmord beging. Als Steiner im Umfeld von Tatjana recherchiert, kommt er bald dem Mordmotiv auf die Spur. Rechte: Sat.1

