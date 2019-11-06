Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus

Der Elefant

Staffel 1Folge 4vom 06.11.2019
Joyn Plus
Das Wunder von Braunsfeld

Das Wunder von BraunsfeldJetzt ohne Werbung streamen

Der Elefant

Folge 4: Das Wunder von Braunsfeld

46 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Die Haushälterin Anna erzählt Steiner, dass sie auf dem Speicher ihres Chefs ein mit Schmuck gefülltes Päckchen gefunden hat. Anna hat Angst: Vor 14 Jahren geschah dort ein grausamer Raubmord, bei dem Juwelen gestohlen wurden. Rechte: Sat.1

Alle Staffeln im Überblick

Der Elefant

Der Elefant

Alle 2 Staffeln und Folgen