Staffel 1Folge 4vom 06.11.2019
Der Elefant
Folge 4: Das Wunder von Braunsfeld
46 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Die Haushälterin Anna erzählt Steiner, dass sie auf dem Speicher ihres Chefs ein mit Schmuck gefülltes Päckchen gefunden hat. Anna hat Angst: Vor 14 Jahren geschah dort ein grausamer Raubmord, bei dem Juwelen gestohlen wurden. Rechte: Sat.1
Genre:Krimi
Altersfreigabe:
12
