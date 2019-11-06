Zum Inhalt springenBarrierefrei
Der Elefant

Staffel 2Folge 6vom 06.11.2019
Opfergang eines Verlierers

Der Elefant

Folge 6: Opfergang eines Verlierers

46 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Ein Teenager findet eine alte Wehrmachtspistole im Rhein, mit der vor 15 Jahren Dagmar Kolbe vor den Augen ihrer damals fünfjährigen Tochter Anja ermordet wurde. Bis heute ist der Fall ungelöst, denn das Mädchen konnte sich an nichts erinnern. Bei ihren Ermittlungen treffen Steiner und sein Team auf Anjas Stiefmutter Susanne, die ihnen nicht ganz geheuer ist. Rechte: Sat.1

