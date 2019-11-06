Staffel 2Folge 6vom 06.11.2019
Der Elefant
Folge 6: Opfergang eines Verlierers
46 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Ein Teenager findet eine alte Wehrmachtspistole im Rhein, mit der vor 15 Jahren Dagmar Kolbe vor den Augen ihrer damals fünfjährigen Tochter Anja ermordet wurde. Bis heute ist der Fall ungelöst, denn das Mädchen konnte sich an nichts erinnern. Bei ihren Ermittlungen treffen Steiner und sein Team auf Anjas Stiefmutter Susanne, die ihnen nicht ganz geheuer ist. Rechte: Sat.1
