Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus

Der Elefant

Staffel 2Folge 7vom 06.11.2019
Joyn Plus
Simulanten

SimulantenJetzt ohne Werbung streamen

Der Elefant

Folge 7: Simulanten

45 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

In der Anatomie wird eine entsetzliche Entdeckung gemacht: Vom Präparat des rechten Fußes einer männlichen Leiche existieren zwei Exemplare. Es stellt sich heraus, dass es sich bei dem Toten um Philipp Spengler, den Sohn des berühmten Gynäkologen Walter Spengler, handelt. Philipp verschwand nach einer Anatomieprüfung im Jahre 1996 spurlos ... Rechte: Sat.1

Alle Staffeln im Überblick

Der Elefant

Der Elefant

Alle 2 Staffeln und Folgen