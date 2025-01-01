Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
Derby Girl

Das Finale

ProSieben FUNStaffel 1Folge 10
Joyn Plus
Das Finale

Das FinaleJetzt ohne Werbung streamen

Derby Girl

Folge 10: Das Finale

26 Min.Ab 12

Lola hat die "Cannibal Licornes" erneut im Stich gelassen. Sie macht sich auf den Weg, um ihre Mutter zur Rede zu stellen, während ihr Team das finale Spiel allein antreten muss. Doch die Gruppe scheint chancenlos zu sein. Lola fasst sich allerdings ein Herz und versucht, so schnell wie möglich zurück zum Cup zu kommen, um ihre Freundinnen zu unterstützen. Gemeinsam starten sie eine spektakuläre Aufholjagd.

Alle Staffeln im Überblick

Derby Girl
ProSieben FUN
Derby Girl

Derby Girl

Alle 2 Staffeln und Folgen