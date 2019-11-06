Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Hydronauten

Staffel 1Folge 4vom 06.11.2019
Das Meeresrauschen

Folge 4: Das Meeresrauschen

13 Min.Folge vom 06.11.2019

Balty, Neptuna und Ponto helfen einem kleinen Wal, der sich verirrt hat und seine Mama sucht. Sie stellen fest, dass sie sich in der Fahrrinne eines Schiffes befindet und lotsen den Wal zu seiner Mutter. Doch dann stolpert Ponto auf das Steuerpult.

