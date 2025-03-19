Eine wie keine
Folge 141: Episode 141
24 Min.Ab 6
Mark hat Manu vollkommen überrumpelt: Statt in Las Vegas nur zu heiraten, will er mit ihr und Daniel dahin auswandern! Manu liegt die Vorstellung, alles aufzugeben, schwer auf der Seele. Andererseits, was gibt es noch zu überlegen, wenn nur eins zählt: Manu und Mark lieben sich. Also, auf nach Las Vegas! Als sie ihm glücklich ihre Entscheidung mitteilt, wartet eine böse Überraschung auf Manu ...
Genre:Comedy, Soap
Produktion:DE, 2009
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Videorechte: Grundy UFA TV Produktions GmbH, Bildrechte: SAT.1/Assmann, Christoph