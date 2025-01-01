Freundinnen - Mädelsabend mit Biss
2 Staffeln
Intim, authentisch, ehrlich. Nichts ist inszeniert, nichts ist gescriptet. "Freundinnen" ist eine Talk-Soap der ganz anderen Art. Beim Schnippeln, Kochen und Trinken kommt einfach alles auf den Tisch. Ob die Freundinnen sich mit ihren Männern gefetzt haben, Probleme mit den Kindern hatten oder sich mit einer Freundin entzweit haben - in dieser Runde wird über alles gesprochen. Denn erlaubt ist, was gefällt! Dass die Freundinnen dabei nicht immer einer Meinung sein können, versteht sich von selbst ...
Genre:Comedy