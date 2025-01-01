Hallo, Onkel Doc!
Folge 10: In letzter Sekunde
47 Min.Folge vom 05.09.1994Ab 6
Entsetzt muss Markus Kampmann mit anhören, wie die Verwaltungsdirektorin Mareike Ritter kompromittierende Vorwürfe gegen Corinna Halver erhebt. Sie behauptet, dass die Psychologin früher ein Verhältnis mit einem minderjährigen Patienten hatte und außerdem in einer Nervenheilanstalt behandelt wurde. Zutiefst verletzt kündigt Corinna ihre Stellung in der Klinik - aber Markus vermisst sie und will Mareike Ritter und Gregor Lüders dazu bringen, sich bei ihr zu entschuldigen ...
Genre:Medizin, Drama
Altersfreigabe:
6