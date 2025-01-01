Zum Inhalt springenBarrierefrei
Hallo, Onkel Doc!

In letzter Sekunde

Staffel 1Folge 10vom 05.09.1994
In letzter Sekunde

Hallo, Onkel Doc!

Folge 10: In letzter Sekunde

47 Min.Folge vom 05.09.1994Ab 6

Entsetzt muss Markus Kampmann mit anhören, wie die Verwaltungsdirektorin Mareike Ritter kompromittierende Vorwürfe gegen Corinna Halver erhebt. Sie behauptet, dass die Psychologin früher ein Verhältnis mit einem minderjährigen Patienten hatte und außerdem in einer Nervenheilanstalt behandelt wurde. Zutiefst verletzt kündigt Corinna ihre Stellung in der Klinik - aber Markus vermisst sie und will Mareike Ritter und Gregor Lüders dazu bringen, sich bei ihr zu entschuldigen ...

