Staffel 1Folge 6vom 08.08.1994
Hallo, Onkel Doc!

Folge 6: Mama-Fee

48 Min.Folge vom 08.08.1994Ab 6

Als die kleine Lisa vor dem Haus Rollschuh fährt, wird sie von Dr. Brocks Motorrad erfasst und bleibt reglos hinter einer Hecke liegen. Der Fahrer kehrt um, kann Lisa aber nicht entdecken und fährt weiter. Ihr Vater findet das Mädchen und bringt es in die Klinik. Dr. Brock zieht heimlich Erkundigungen ein und erfährt, dass Lisas Mutter an AIDS erkrankt sein soll. Er lanciert in der Klinik, dass das Kind vielleicht selbst HIV-positiv ist ...

