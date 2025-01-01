Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
Hallo, Onkel Doc!

Unfassbar

Staffel 1Folge 8vom 22.08.1994
Joyn Plus
Unfassbar

UnfassbarJetzt ohne Werbung streamen

Hallo, Onkel Doc!

Folge 8: Unfassbar

48 Min.Folge vom 22.08.1994Ab 6

Kerstin Dorfmüller ist aus dem Fenster der elterlichen Wohnung gestürzt - Prellungen und Rippenbrüche sind die Folge. Aber Markus und Corinna haben Zweifel an der Geschichte, die die Eltern immer wieder erzählen. Ist das Mädchen wirklich aus dem Fenster gestürzt? Obwohl Kerstin schnell Vertrauen zu "Onkel Doc" fasst, schweigt sie über den dramatischen Vorfall. Markus und Corinna stehen vor der schweren Entscheidung, die Behörden einzuschalten oder selbst die Lösung zu suchen ...

Alle Staffeln im Überblick

Hallo, Onkel Doc!
Hallo, Onkel Doc!

Hallo, Onkel Doc!

Alle 6 Staffeln und Folgen