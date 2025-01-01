Hallo, Onkel Doc!
Folge 8: Unfassbar
48 Min.Folge vom 22.08.1994Ab 6
Kerstin Dorfmüller ist aus dem Fenster der elterlichen Wohnung gestürzt - Prellungen und Rippenbrüche sind die Folge. Aber Markus und Corinna haben Zweifel an der Geschichte, die die Eltern immer wieder erzählen. Ist das Mädchen wirklich aus dem Fenster gestürzt? Obwohl Kerstin schnell Vertrauen zu "Onkel Doc" fasst, schweigt sie über den dramatischen Vorfall. Markus und Corinna stehen vor der schweren Entscheidung, die Behörden einzuschalten oder selbst die Lösung zu suchen ...
Alle Staffeln im Überblick
Hallo, Onkel Doc!
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Medizin, Drama
Altersfreigabe:
6