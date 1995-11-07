Hallo, Onkel Doc!
Folge 2: Abschied
Folge 2: 47 Min. vom 07.11.1995 Ab 12
Als die 12-jährige Alissa Hausmann ins Krankenhaus eingeliefert wird, leidet sie unter Kreislaufbeschwerden und Gefühllosigkeit in den Gliedern. Ihre Mutter, eine ökologische Gesundheitsfanatikerin, hält die Verpflegung in der Klinik für nicht ausreichend und bringt ihrer Tochter lieber selbst Essen mit. Markus versteht nicht, warum sich die Werte der Kleinen immer mehr verschlechtern, bis er auf die Idee kommt, den Frischkornbrei untersuchen zu lassen ...
