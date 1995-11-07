Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
Hallo, Onkel Doc!

Abschied

Staffel 2Folge 2vom 07.11.1995
Joyn Plus
Abschied

AbschiedJetzt ohne Werbung streamen

Hallo, Onkel Doc!

Folge 2: Abschied

47 Min.Folge vom 07.11.1995Ab 12

Als die 12-jährige Alissa Hausmann ins Krankenhaus eingeliefert wird, leidet sie unter Kreislaufbeschwerden und Gefühllosigkeit in den Gliedern. Ihre Mutter, eine ökologische Gesundheitsfanatikerin, hält die Verpflegung in der Klinik für nicht ausreichend und bringt ihrer Tochter lieber selbst Essen mit. Markus versteht nicht, warum sich die Werte der Kleinen immer mehr verschlechtern, bis er auf die Idee kommt, den Frischkornbrei untersuchen zu lassen ...

Alle Staffeln im Überblick

Hallo, Onkel Doc!
Hallo, Onkel Doc!

Hallo, Onkel Doc!

Alle 6 Staffeln und Folgen