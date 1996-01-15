Hallo, Onkel Doc!
Folge 8: Kunstfehler
43 Min.Folge vom 15.01.1996Ab 12
Nach einem komplizierten Trümmerbruch wurde das Bein des neunjährigen Marcel Siebert von dem bekannten Professor Mauer operiert. Allerdings stellt Markus Kampmann bei seinen Nachuntersuchungen einen Kunstfehler fest - Marcel muss dringend noch einmal operiert werden. Doch seine Eltern wollen, dass Mauer die Behandlung wieder übernimmt. Markus wird misstrauisch und stellt die beiden zur Rede. Im Gespräch lüftet er ein interessantes Geheimnis ...
Genre:Medizin, Drama
Altersfreigabe:
12