Hallo, Onkel Doc!
Folge 12: Vater unser
43 Min.Folge vom 15.04.1998Ab 12
Die Halbschwestern Katharina und Anja sind auf einer Vespa unterwegs, als das Gefährt plötzlich von einem Lastwagen gestreift wird. Die zwölfjährige Katharina wird mit Hirnblutungen ins Kinderkrankenhaus eingeliefert, die zwei Jahre ältere Anja trägt nur harmlose Schürfwunden davon. Vor dem Operationssaal beten Anja und ihr Pflegevater, Pfarrer Berling, für Katharina - umsonst, das Mädchen stirbt auf dem OP-Tisch ...
Alle Staffeln im Überblick
Hallo, Onkel Doc!
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Medizin, Drama
Altersfreigabe:
12