Staffel 4Folge 4vom 11.02.1998
Folge 4: Abschiede

46 Min.Folge vom 11.02.1998Ab 12

Nach einem Sportunfall kommt die kleine Marion in die Kinderklinik. Beim Zündeln verursacht sie einen Brand im Krankenhaus, bei dem sie selbst schwer verletzt wird. Markus rettet ihr das Leben, und während einer komplizierten Operation bekommt die Kleine Hauttransplantat von ihrem Bruder. Markus' neue Liebe, Anne Herzog, führt diesen Eingriff durch. Markus ist heilfroh, als sie ihm mitteilt, erst einmal noch nicht nach Boston zurückzufliegen ...

