Hallo, Onkel Doc!
Folge 8: Mondsüchtig
48 Min.Folge vom 18.03.1998Ab 12
Der neunjährige Schlafwandler Nico stürzt bei Vollmond aus dem Fenster. Sein Vater glaubt, dass der mysteriöse Sturz nach einem Streit mit Nicos Adoptivschwester Wencke passiert ist. Wencke kann nicht das Gegenteil beweisen, so lange Nico nicht die Wahrheit sagt. Mit viel Einfühlungsvermögen gelingt es den Ärzten um Markus Kampmann, dass sich die Geschwister wieder vertragen und der wirkliche Grund des schweren Sturzes herauskommt ...
Genre:Medizin, Drama
Altersfreigabe:
12