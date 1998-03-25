Hallo, Onkel Doc!
Folge 9: Frederics Puppe
49 Min.Folge vom 25.03.1998Ab 12
Der Puppenspieler Alfons hält seinen zwölfjährigen Sohn Frederic - der ebenfalls ein talentierter Puppenspieler ist - für einen schläfrigen Traumtänzer, da Frederic in letzter Zeit oft abwesend und unkonzentriert ist. Während einer Vorstellung kippt sein Sohn einfach um und verletzt sich am Kopf. Die Ärzte finden heraus, dass Frederic unter einer besonderen Form von Epilepsie leidet und deshalb oft geistesabwesend scheint. In der Klinik freundet sich Frederic mit Suse an ...
Hallo, Onkel Doc!
Genre:Medizin, Drama
Altersfreigabe:
12