Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte

Zuhören

SAT.1 emotionsStaffel 3Folge 12
Joyn Plus
Zuhören

ZuhörenJetzt ohne Werbung streamen

In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte

Folge 12: Zuhören

49 Min.Ab 6

Die Ärzte haben Schwierigkeiten, den gehörlosen Darius zu behandeln. Er hat sich eine stark blutende Wunde zugezogen und muss dringend operiert werden, doch die Kommunikation mit dem Patienten ist eine Herausforderung. Auch der kleine Sami bereitet der Belegschaft Sorgen: Der Junge wird seit seiner Behandlung von starken Fieberschüben geplagt.

Alle Staffeln im Überblick

In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte
SAT.1 emotions
In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte

In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte

Alle 6 Staffeln und Folgen