In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte
Folge 12: Zuhören
49 Min.Ab 6
Die Ärzte haben Schwierigkeiten, den gehörlosen Darius zu behandeln. Er hat sich eine stark blutende Wunde zugezogen und muss dringend operiert werden, doch die Kommunikation mit dem Patienten ist eine Herausforderung. Auch der kleine Sami bereitet der Belegschaft Sorgen: Der Junge wird seit seiner Behandlung von starken Fieberschüben geplagt.
Alle Staffeln im Überblick
In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Medizin
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Bavaria Media GmbH