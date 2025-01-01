In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte
Folge 31: Wahlverwandtschaften
49 Min.Ab 6
Der Patient Thomas Hoffeld hält sich selbst für leicht erkältet, doch die Diagnose der Ärzte im Johannes-Thal-Klinikum fällt besorgniserregend aus. Oberarzt Dr. Moreau und Vivi Kling behandeln eine junge Frau mit einem Hundebiss. Der Fall scheint zunächst unbedenklich, entwickelt sich jedoch schnell zu einem Kampf auf Leben und Tod.
