In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte
Folge 32: Beruflich und privat
49 Min.Ab 6
Dr. Niklas Ahrend gerät in eine unangenehme Situation, als die schwer kranke Charlotte Fuchs in die Klinik eingeliefert wird. Sie ist der Grund, warum sich seine Partnerin Eva nach einem neuen Job als Erzieherin umschauen muss. Wird es dem Arzt gelingen, Privates und Berufliches zu trennen und Evas verhasste Ex-Chefin trotzdem erfolgreich zu behandeln?
Alle Staffeln im Überblick
In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Medizin
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Bavaria Media GmbH