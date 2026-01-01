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In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte

Beruflich und privat

SAT.1 emotionsStaffel 3Folge 32
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In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte

Folge 32: Beruflich und privat

49 Min.Ab 6

Dr. Niklas Ahrend gerät in eine unangenehme Situation, als die schwer kranke Charlotte Fuchs in die Klinik eingeliefert wird. Sie ist der Grund, warum sich seine Partnerin Eva nach einem neuen Job als Erzieherin umschauen muss. Wird es dem Arzt gelingen, Privates und Berufliches zu trennen und Evas verhasste Ex-Chefin trotzdem erfolgreich zu behandeln?

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