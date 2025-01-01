Zum Inhalt springenBarrierefrei
Versteckte Wunden

SAT.1 emotionsStaffel 3Folge 36
Folge 36: Versteckte Wunden

49 Min.Ab 6

Dem Rentner Egon Garowski wurde versehentlich von einem Nachbarsjungen die Nase gebrochen. Während er von Dr. Ahrend und Ben Ahlbeck operiert wird, stoßen die Ärzte jedoch auf ein weit schlimmeres Problem. Dr. Moreau hilft derweil Maria Brücker: Wolfgang Bergers Sekretärin verschluckt sich und droht zu ersticken. Als sie plötzlich Blut hustet, ist Eile geboten.

SAT.1 emotions
