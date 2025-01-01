Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 emotionsStaffel 3Folge 39
Folge 39: Glückspilze

49 Min.Ab 6

Ihr neuer Patient stellt Assistenzärztin Vivienne Kling vor besondere Herausforderungen: Er ist der festen Überzeugung, verflucht zu sein. Jenny Beyer bringt derweil ihre Mutter Regine mit starken Bauchschmerzen ins Krankenhaus. Die Ärzte gehen von einer Vergiftung aus, können sich deren Ursprung allerdings nicht erklären. Ist Jennys Tochter der Schlüssel zur Lösung?

