In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte
Folge 6: Herzenswünsche
49 Min.Ab 6
Der Fall um die junge Turnerin Jenny geht den Ärzten besonders nah. Sie ist herzkrank und braucht dringend einen Schrittmacher, um zu überleben. Doch Jenny weist jede Hilfe von sich, was auch ihrem Freund Rico stark zusetzt. Dr. Matteo Moreau hat derweil mit dem eigenwilligen Patienten Florian Friedel zu kämpfen. Der Mann ist lebensgefährlich verletzt und droht zu verbluten. Trotzdem will er so schnell wie möglich wieder entlassen werden, um seine Weltreise fortsetzen zu können.
Genre:Drama, Medizin
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Bavaria Media GmbH