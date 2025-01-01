Zum Inhalt springenBarrierefrei
In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte

Staffel 3Folge 9
In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte

Folge 9: Rückfälle

48 Min.Ab 6

Eine abschließende Untersuchung soll sicherstellen, dass Prof. Patzelts Krebs nicht zurückgekehrt ist. Die sonst so routinierte Ärztin macht sich nun große Sorgen, besonders weil sie seit kurzer Zeit einen Knoten in ihrer Brust ertastet hat. Unterdessen wird der schwerverletzte Kai Hoffmann in die Notaufnahme eingeliefert. Er muss dringend operiert werden, wehrt sich jedoch gegen die Einnahme von Schmerzmitteln.

