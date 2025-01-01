In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte
Folge 9: Rückfälle
48 Min.Ab 6
Eine abschließende Untersuchung soll sicherstellen, dass Prof. Patzelts Krebs nicht zurückgekehrt ist. Die sonst so routinierte Ärztin macht sich nun große Sorgen, besonders weil sie seit kurzer Zeit einen Knoten in ihrer Brust ertastet hat. Unterdessen wird der schwerverletzte Kai Hoffmann in die Notaufnahme eingeliefert. Er muss dringend operiert werden, wehrt sich jedoch gegen die Einnahme von Schmerzmitteln.
Genre:Drama, Medizin
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
6
