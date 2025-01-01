Zum Inhalt springenBarrierefrei
Rollenmuster

SAT.1 emotions
Staffel 4
Folge 40
49 Min.Ab 12

Die Ärzte stellen bei Feuerwehrmann Kai Richter eine seltene Erkrankung fest. Der Lebensretter befürchtet nun, dass seine Kollegen davon erfahren und ihn deshalb nicht mehr respektieren. Auch vor seiner Freundin Anne spielt er die Krankheit herunter und geht nicht ins Detail. Diese geht daraufhin hart mit ihm ins Gericht und lässt ihn mit seinen Problemen allein. Zum Glück spricht Dr. Moreau Kai ins Gewissen ...

SAT.1 emotions
