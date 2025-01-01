In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte
Folge 40: Rollenmuster
49 Min.Ab 12
Die Ärzte stellen bei Feuerwehrmann Kai Richter eine seltene Erkrankung fest. Der Lebensretter befürchtet nun, dass seine Kollegen davon erfahren und ihn deshalb nicht mehr respektieren. Auch vor seiner Freundin Anne spielt er die Krankheit herunter und geht nicht ins Detail. Diese geht daraufhin hart mit ihm ins Gericht und lässt ihn mit seinen Problemen allein. Zum Glück spricht Dr. Moreau Kai ins Gewissen ...
Genre:Drama, Medizin
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Bavaria Media GmbH