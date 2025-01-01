Zum Inhalt springenBarrierefrei
In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte

SAT.1 emotionsStaffel 5Folge 9
49 Min.Ab 12

Kaum ist Stefan Lochners Verletzung überstanden, muss dessen Chef Justus Vogel operiert werden. Da die Firma durch den Ausfall in Schieflage zu geraten droht, will Stefan Justus' Aufgaben übernehmen - sehr zum Unmut seiner Schwester Dr. Patzelt. Ben Ahlbeck soll derweil eine Medizinstudentin betreuen und staunt nicht schlecht, als er sieht, wen er da vor sich hat.

