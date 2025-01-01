Jasper, der Pinguin
Folge 12: Jasper guckt Fernsehen
6 Min.
Als Jasper seine Fische zum Trocknen aufhängt, schaltet er versehentlich den Fernseher an. Die finsteren Gangster in dem Westernfilm machen ihm zunächst ziemlich Angst, doch Emma kann ihm erklären dass die Schießerei nur im Fernsehen und nicht im Wohnzimmer stattfindet. Jetzt findet Jasper Fernsehen auch ganz lustig, besonders als die Antenne keinen Ton mehr empfängt. So können er und Emma nämlich selbst entscheiden, worüber Westernhelden und Nachrichtensprecher reden.
Genre:Animation, Kinder, Abenteuer
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Your Family Entertainment