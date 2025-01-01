Zum Inhalt springenBarrierefrei
Jasper, der Pinguin

Staffel 1Folge 15
Folge 15: Jasper verläuft sich

6 Min.

Jasper angelt am Hafen das erste Mal mit seiner neuen, extralangen Spezialangelschnur, als ein riesiger Fisch anbeißt. Mit Mühe zieht ihn Jasper an Land. Da schnappt sich eine Katze den dicken Brocken mitsamt Haken und Schnur und rennt weg. Jasper setzt zu einer wilden Verfolgungsjagd durch die ganze Stadt an, doch die Katze ist schneller als er. Schließlich findet er nur noch die abgenagte Gräte. Und Jasper weiß nicht, wie er zurück zum Hafen finden soll, er hat sich verlaufen. Zum Glück ist Emma bereits auf der Suche nach ihm.

