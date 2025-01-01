Zum Inhalt springenBarrierefrei
Jasper, der Pinguin

Jasper zieht um

Staffel 1Folge 24
Jasper zieht um

Jasper, der Pinguin

Folge 24: Jasper zieht um

6 Min.

Jasper versucht sich an etwas Wichtiges zu erinnern. Müde vom vielen Nachdenken legt er sich in seine Hängematte, aber schlafen kann er nicht, denn ständig weckt ihn ein seltsames, raschelndes Geräusch. Am nächsten Morgen ist Jasper so genervt, dass er beschließt, umzuziehen. Doch der Hafen ist kein geeigneter Wohnort, im Park schwatzen die Omis zu laut, und auf dem Fußballplatz wohnt es sich genauso schlecht wie im Fahrradständer. Hungrig von der anstrengenden Wohnungssuche kehren Emma und Jasper in den Trödelladen zurück, als Jasper plötzlich einfällt, was er vergessen hat. Und so löst sich auch das Rätsel der seltsamen Geräusche.

