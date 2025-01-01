Jasper, der Pinguin
Folge 24: Jasper zieht um
6 Min.
Jasper versucht sich an etwas Wichtiges zu erinnern. Müde vom vielen Nachdenken legt er sich in seine Hängematte, aber schlafen kann er nicht, denn ständig weckt ihn ein seltsames, raschelndes Geräusch. Am nächsten Morgen ist Jasper so genervt, dass er beschließt, umzuziehen. Doch der Hafen ist kein geeigneter Wohnort, im Park schwatzen die Omis zu laut, und auf dem Fußballplatz wohnt es sich genauso schlecht wie im Fahrradständer. Hungrig von der anstrengenden Wohnungssuche kehren Emma und Jasper in den Trödelladen zurück, als Jasper plötzlich einfällt, was er vergessen hat. Und so löst sich auch das Rätsel der seltsamen Geräusche.
Alle Staffeln im Überblick
Jasper, der Pinguin
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Abenteuer
Altersfreigabe:
0