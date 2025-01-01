Jasper, der Pinguin
Folge 25: Jasper räumt auf
6 Min.
Jasper möchte Emma zum Spielen abholen, aber die sucht noch nach dem zweiten blauen Federballschläger. Aufräumen, meint Emmas Mutter, sei da die beste Lösung. Als Emma den Schläger schließlich findet, stellt sie fest, dass er nicht mehr zu gebrauchen ist. Deshalb geht sie mit Jasper ins Kaufhaus, um einen neuen zu kaufen. Nur kann der Verkäufer beim besten Willen keinen blauen Schläger finden. Gut aufgeräumt scheint das Kaufhaus ja nicht zu sein, denkt sich Jasper, und nimmt die Sache einfach selbst in die Hand.
Alle Staffeln im Überblick
Jasper, der Pinguin
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Abenteuer
Altersfreigabe:
0