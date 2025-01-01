Jasper, der Pinguin
Folge 26: Jasper auf dem Flohmarkt
6 Min.
Beim Angeln hat Jasper heute kein Glück. Er zieht nur Müll aus dem Hafenbecken: drei Mausefallen, eine Klingel und eine Tastatur. Was soll er jetzt bloß mit den nutzlosen Sachen anfangen? Auf dem Heimweg kommen Emma und er bei einem Flohmarkt vorbei. Da wollen sie versuchen, das Angelgut loszuwerden. Und tatsächlich sind Jaspers scheinbar nutzlose Sachen für andere Leute sehr nützlich. Die Tastatur stabilisiert einen kippelnden Tisch, die Mausefallen klemmen Geldscheine fest und mit der Klingel kann ein erkälteter Händler auf sich aufmerksam machen. Zum Tausch erhält Jasper einige andere Trödelwaren, die für ihn sehr nützlich sind.
Genre:Animation, Kinder, Abenteuer
Altersfreigabe:
0