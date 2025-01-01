Jasper, der Pinguin
Folge 4: Jasper in der Oper
6 Min.
Nach einem erfolgreichen Fischfang will Jasper eigentlich nach Hause, als er auf der Straße etwas Seltsames entdeckt: eine Menge Menschen, die als Pinguine verkleidet zu sein scheinen, warten vor einem Haus. Jasper folgt den Leuten, die fast so aussehen wie er selbst, und kommt so in eine Opernaufführung. Die Opernbesucher sind von der Sängerin so begeistert, dass sie ihr Blumen auf die Bühne werfen. Weil Jasper leider keine Blumen mitgebracht hat, wirft er ihr als Geschenk einen seiner frisch gefangenen Fische zu. Der landet aber zunächst im Orchestergraben und sorgt dort für einige Verwirrung.
Genre:Animation, Kinder, Abenteuer
Altersfreigabe:
0