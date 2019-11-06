Zum Inhalt springenBarrierefrei
Folge 11: Jasper tanzt Ballett

Auf der Straße hört Jasper schöne Klaviermusik aus einem Fenster. Interessiert kuckt er hinein und entdeckt Emma und einige andere Mädchen, die alle Bewegungen machen, als wollten sie fliegen lernen. Das wäre auch was für ihn, stellt Jasper fest. Die Ballettlehrerin lässt ihn gerne an der Tanzstunde teilnehmen, doch fliegen lernt Jasper da trotz Feder-Tutu und Propeller-Pirouetten nicht. Im Park auf den vereisten Wegen rutscht und fliegt es sich da schon viel leichter und ohne viel Übung. Rechte: Your Family Entertainment

