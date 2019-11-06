Jasper, der Pinguin
Folge 11: Jasper tanzt Ballett
6 Min.Folge vom 06.11.2019
Auf der Straße hört Jasper schöne Klaviermusik aus einem Fenster. Interessiert kuckt er hinein und entdeckt Emma und einige andere Mädchen, die alle Bewegungen machen, als wollten sie fliegen lernen. Das wäre auch was für ihn, stellt Jasper fest. Die Ballettlehrerin lässt ihn gerne an der Tanzstunde teilnehmen, doch fliegen lernt Jasper da trotz Feder-Tutu und Propeller-Pirouetten nicht. Im Park auf den vereisten Wegen rutscht und fliegt es sich da schon viel leichter und ohne viel Übung. Rechte: Your Family Entertainment
Alle Staffeln im Überblick
Jasper, der Pinguin
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Abenteuer
Altersfreigabe:
0